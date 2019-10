Combattre, puis vaincre le terrorisme demeure un grand défi pour ne pas dire un grand… jihad pour bon nombre d’Etats de l’Afrique de l’Ouest. Ce fléau des temps modernes gagne du terrain dans la sous-région. En cause, plusieurs facteurs dont principalement l’absence de formation pointue pour les Forces de défense et de sécurité de certains pays et de renseignements à même de pouvoir aider à freiner les assauts des terroristes. Eradiquer le terrorisme a un coût. C’est pourquoi les Etats membres de l’Uemoa et de la Cedeao ne lésinent pas sur les moyens ; d’où la recherche de 900 milliards de francs Cfa.