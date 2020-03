Le Parti démocratique sénégalais (Pds) suspend toutes ses réunions et autres rassemblements jusqu’au 20 mars prochain. Le Pds demande à ses militants, aux mouvements karimistes et aux sympathisants de surseoir à toute activité politique pendant cette période, en particulier les visites aux responsables nationaux et départementaux en attendant d’avoir plus de lisibilité sur la situation du coronavirus. A ses responsables, le parti demande de s’abstenir de voyager en Afrique et dans le reste du monde pour des missions officielles ou politiques du parti. «Le Pds en appelle à la vigilance et à la responsabilité de chacun et de tous pour circonscrire de façon efficace la propagation du virus dans notre pays», lit-on dans le communiqué signé par son secrétaire général national.

C’est la deuxième sortie de l’ancien Président Abdoulaye Wade qui, au début du mois de février, réclamait le rapatriement «immédiat» des étudiants sénégalais à Wuhan, épicentre de l’épidémie. Par ailleurs, le Pds exprime «sa solidarité et son soutien au Peuple sénégalais qui, à l’instar du reste du monde, fait face à l’épidémie du coronavirus». Me Wade estime que cette «situation délicate» exige «une attitude d’alerte et un suivi rigoureux».