L’Algérie, pays hôte du Chan 2022, menace de renoncer à l’organisation de l’événement. La raison ? La tenue de la Can 2020 de futsal à Laâyoune.

A en croire le média algérien Sports News DZ, le gouvernement du pays n’écarte pas la possibilité de renoncer à l’organisation à cette compétition, prévue à Alger, Oran, Tizi Ouzou et Annaba en 2022. Selon la même source, l’Algérie ne tolère pas les multiples provocations de la Caf, dont le président, Ahmad Ahmad, a vivement critiqué le pays pour avoir demandé l’annulation de la Can 2020 de futsal, organisée à Laâyoune. Les Algériens sont prêts à s’exposer à des sanctions de la part de la Caf, rien que pour protester contre le Maroc.

Selon les textes de la Caf, si l’Algérie passe à l’acte et renonce officiellement au Chan 2022, sa Fédération de football risque une amende de 150 000 dollars et une suspension de deux éditions du tournoi.