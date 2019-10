Après les célébrations tous azimuts de l’élargissement de prison de l’ex-maire de Dakar, place est faite maintenant à la polémique. Polémique autour de la remise de peine, de la grâce accordée par le chef de l’Etat à Khaf’. Les partisans du pouvoir continuent de soutenir mordicus que l’ancien édile de la capitale a sollicité et obtenu le pardon présidentiel. Que nenni, leur opposent les proches de Khaf’. Qui détient la vérité dans cette controverse ? La sortie de Me Khassimou Touré, conseil de la Ville de Dakar et du condamné Mbaye Touré, en tout cas, peut contribuer à faire éclater cette vérité. Mais en attendant, l’opinion qu’on cherche à convaincre et à qui il appartient de juger observe ces joutes oratoires avec attention.