Quand on analyse les déclarations du chef de l’Etat, on est tenté de se demander si, 7 ans durant, on avait un Président au Palais. Celui qui a été réélu en février 2019 a fait le constat que tout était… à faire dans ce pays. Et pour cela, il ne pouvait même pas compter sur une Administration efficiente et vertueuse, parce ce qu’elle a besoin d’être réformée. L’on est tenté de se demander où était ce Macky quand on a chassé Wade en 2012. Souhaitons seulement qu’il n’oublie pas en 2024 qu’il aura alors épuisé tous ses mandats et ne pourrait se représenter !