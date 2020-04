La Coupe d’Afrique des nations (Can) devrait se jouer désormais en été, après l’édition de 2021 prévue en janvier prochain au Cameroun, a annoncé le Secrétaire général de la Confédération africaine de football (Caf). «La vision de la Caf est claire, c’est-à-dire la Can devrait avoir lieu l’été», a déclaré Abdel-Moneim Bah, dimanche soir, dans un entretien avec la télévision égyptienne Time Sports. Le Sg de la Caf précise que la Coupe d’Afrique des Nations reviendra à l’été après la tenue du prochain tournoi au début de l’année prochaine. La dernière édition a eu lieu en Egypte l’année dernière avec la participation de 24 équipes. Cette édition s’est tenue en été pour la première fois de l’histoire de la compétition majeure de football du continent.

A cause des conditions météorologiques avec les fortes pluies en juin-juillet, la Caf, en accord avec les autorités camerounaises, a décidé de faire jouer la Can en janvier et février. Ce nouvel agenda devrait toutefois relancer les polémiques avec les clubs européens, principaux employeurs des joueurs et qui n’ont jamais vu d’un bon œil la tenue de la Can en début d’année. Cette situation les oblige en fait à se passer de leurs joueurs en pleine saison pendant plus d’un mois. Selon le Sg de la Caf, jouer en janvier prochain sera une exception car en été au Cameroun, il y a de gros risques de reporter des matchs en raison des fortes pluies. «C’est une exception et la Can est censée revenir à l’été après l’édition de 2021», a insisté le Marocain, qui a pris ses fonctions au début du mois dernier.

Samedi, la Caf a annoncé le report sine die de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Caf programmées en mai, en raison de la pandémie du coronavirus. «L’objectif est de finir ces compétitions ou les annuler», a insisté le responsable de l’administration de l’instance dirigeante du football africain. «Nous espérons que cette crise sera terminée d’ici l’été et que les matchs seront programmés dès que possible, peut-être à la mi-juin, juillet ou août, mais pour nous, il n’est pas prévu d’annuler», a-t-il ajouté.

A cause du coronavirus qui a fait des milliers de morts, il n’y a actuellement plus de compétitions et celles prévues en été, comme les Jeux Olympiques et l’Euro, ont été reportées à l’année prochaine.