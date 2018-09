Sa tête n’est pas mise à prix, mais les Sénégalais seraient heureux de retrouver leur ancien Président Abdou Diouf, vif ! Au moment où le ban et l’arrière ban de la République se mobilise pour rendre hommage à Bruno Diatta, le silence de mort de Diouf n’en est que plus bruyant. De nos 4 dirigeants, Diouf pourtant est celui sous les ordres duquel Bruno Diatta a le plus servi. Pourrait-il déclarer à la face de tout le Sénégal qu’il a plus important à faire qu’à porter témoignage sur celui qui a été l’un de ses plus proches collaborateurs pendant 19 ans ? Espérons, pour l’honneur du Sénégal, qu’il se réserve pour la cérémonie officielle d’aujourd’hui… s’il y apparaît.