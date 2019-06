«Ce régime a décidé de ne pas faire éclater la vérité. C’est par de multiples moyens, y compris celui de la répression, même pas d’une manifestation. On avait appelé à un rassemblement pacifique pour échanger avec les populations. Et voilà qu’il décide non seulement de violer un droit constitutionnel en interdisant une manifestation, mais en plus, on charge des passants pacifiques. On arrête des dames qui sont debout sans avoir commis le moindre délit. C’est une catastrophe ! C’est terrible, mais la vérité éclatera parce qu’on la dira. Ça, il faut que ce soit su, que ce soit dit. C’est le leitmotiv du Congrès pour la renaissance de la démocratie (Crd). Nous allons adapter notre stratégie face à ce régime répressif et qui, surtout, est en train de se cacher derrière des mensonges. Tout cela, pour voler le pétrole et le gaz du Peuple. Nous ne l’accepterons.»

