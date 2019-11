C’était sa première sortie depuis sa rencontre avec Macky Sall au Palais. Le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (Pds) a rendu visite hier à Pape Diop, suite au décès de son directeur de Cabinet, Taya Samb. A cette occasion, Me Abdoulaye Wade, accompagné d’une délégation de son parti, a évoqué son âge. «Je suis vieux, mais la vieillesse n’est pas une maladie. C’est un état d’esprit. Et c’est le cours normal de la vie. C’est un état d’évolution biologique de l’espèce», a-t-il dit devant le leader de Bokk gis gis. Beaucoup s’étonnent souvent du silence de l’ancien président de la République et n’hésitent pas à le lier à son âge avancé. Mais lui y voit une sympathie à son endroit. «Je remercie les Sénégalais. Je ne sais pas ce que j’ai fait pour le Sénégal. Je remercie tout le monde parce que la manière dont ils me manifestent leur sympathie m’a profondément touché», a-t-il déclaré. Le Président Wade a encore à l’esprit la marée humaine qui l’avait accompagné de l’aéroport jusqu’à la permanence du Pds. «C’est rare de voir un ancien Président bénéficier d’une telle sympathie de la part de ses compatriotes», a déclaré le Pape du Sopi qui a rendu un hommage aux militants de son parti.

Avec Seneweb