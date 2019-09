L’absence de Sadio Mané et Mo Salah dans le onze du Fifa the best a été lu comme une injustice. En effet, nombreux sont les spécialistes qui y voient une façon de boycotter les africains. « le fait qu’aucun d’eux (Sadio Mané et Mo Salah, Ndlr) ne se retrouvent dans les onze meilleurs de la saison, c’est qu’on parle sans doute d’un autre sport et pas du football » a déclaré sur Facebook le journaliste sportif Wahany Johnson Sambou. Est-ce que Sadio Mané et Mo Salah ont leurs places dans ce onze ? Voici la vérité des chiffres !

Pour certains internautes, Sadio Mané et Mo Salah avaient leurs places dans le onze du Fifa the best. Que disent les chiffres ? Qui est composé comme suit :

Alisson, 🇳🇱 Matthijs de Ligt, 🇪🇸 Sergio Ramos, 🇳🇱 Virgil van Dijk, 🇧🇷 Marcelo, 🇳🇱 Frenkie de Jong, 🇧🇪 Eden Hazard, 🇭🇷 Luka Modric, 🇵🇹 Cristiano Ronaldo, 🇦🇷 Lionel Messi, 🇫🇷 Kylian Mbappé

Sadio Mané et Mo Salah étant des attaquants devraient prendre les places de Cristiano Ronaldo, Messi et/ ou Kylian Mbappé.

Que disent leurs statistiques

Cristiano Ronaldo

Le Portugais a fait 39 apparitions toutes compétitions confondues avec la Juventus de Turin pour la saison 2018/2019. Il a marqué 27 buts et a délivré 10 passes. Il a récolté 4 cartons jaunes et 1 rouge. En sélection du Portugal, il a disputé 2 rencontres et a scoré à 3 reprises. Au total Cristiano a discuté 41 rencontres pour 30 buts, 10 passes décisives, 4 cartons jaunes et 1 rouge.

Lionel Messi

L’Argentin a fait 38 apparitions toutes compétitions confondues avec Barcelone pour la saison 2018/2019. Il a marqué 48 buts et a délivré 16 passes décisives. Il a récolté 3 cartons jaunes. En sélection de l’Argentine, il a disputé 6 rencontres et a scoré une seule fois et délivré une passe décisive. Au total, Messi a discuté 44 rencontres pour 49 buts, 17 passes décisives et 3 cartons jaunes.

Kylian Mbappé

Le Français a fait 34 apparitions toutes compétitions confondues avec le Paris Saint Germain pour la saison 2018/2019. Il a marqué 37 buts et a délivré 12 passes décisives. Il a récolté 6 cartons jaunes et 1 rouge. En sélection Française, il a disputé 10 rencontres et a scoré à 5 reprises et a récolté 2 cartons jaunes. Au total, Mbappé a discuté 44 rencontres pour 42 buts, 12 passes décisives et 8 cartons jaunes et 1 rouge.

Sadio Mané

Le Sénégal a fait 48 apparitions toutes compétitions confondues avec Liverpool pour la saison 2018/2019. Il a marqué 26 buts et a délivré 2 passes décisives. Il a récolté 4 cartons jaunes. En sélection du Sénégal, il a disputé 9 rencontres et a scoré à 4 reprises et a récolté 2 cartons jaunes. Au total, Sadio Mané a discuté 57 rencontres pour 30 buts, 2 passes décisives et 6 cartons jaunes.

Mo Salah

L’Egyptien a fait 49 apparitions toutes compétitions confondues avec Liverpool pour la saison 2018/2019. Il a marqué 27 buts et a délivré 10 passes décisives. Il a récolté 2 cartons jaunes. En sélection Egyptienne, il a disputé 6 rencontres et a scoré à 4 reprises. Au total, Mo Salah a discuté 55 rencontres pour 31 buts, 12 passes décisives et 2 cartons jaunes.

Conclusion

Si le travail d’un attaquant consiste à scorer, il parait exagérer de vouloir mettre Sadio Mané et Mo Salah dans le onze type de l’année 2018/2019. En effet Messi avec 49 buts marqués en 44 rencontres et 17 passes décisives est le meilleur artificier de l’année 2018/2019. L’Argentin est impliqué dans 66 buts. Il est suivi par Kylian Mbappé avec 42 buts et 12 passes décisives. Qui est impliqué 52 buts. Cristiano qui a marqué 30 buts et a délivré 10 passes décisives occupe la 3ème place avec une implication sur 40 buts pour 41 apparitions. Car il a joué moins de rencontres que Mo Salah. Salah est le 4ème artificier avec 31 buts et 12 passes décisives en 55 rencontres. Soit une implication de 43 buts sur 55 matches. Et c’est Sadio Mané Mané qui ferme la marche avec 30 buts et 2 passes décisives en 57 rencontres. Il est impliqué dans 32 buts.