Dépossédé du trophée The Best pour la deuxième année consécutive, Cristiano Ronaldo a encore séché la cérémonie. La Fifa lui en veut.

Mauvais joueur Cristiano Ronaldo ? Sans doute un peu. Comme nous vous l’avions fait remarquer hier soir, la star de la Juventus de Turin -nommé au même titre que Lionel Messi (Fc Barcelone) et Virgil Van Dijk (Liverpool) pour le titre The Best de joueur de l’année de la Fifa- n’était pas présent à la Scala de Milan pour assister au gala.

Cristiano un récidiviste

Se sachant battu par son grand rival, CR7 a brillé par son absence malgré la faible distance entre Turin et Milan. Une absence qui, selon la Gazzetta dello Sport, a fait polémique puisque le Portugais est le seul joueur figurant dans le onze-type de l’année à ne pas être venu récupérer en main propre son prix. Du côté de la Fifa, on a très mal vécu cet affront. D’après le média italien, l’organisme international serait même «furieux» contre Cristiano. Lui qui avait déjà séché la cérémonie un an plus tôt avec la victoire de Luka Modric.

Mais où était Cristiano Ronaldo cette fois-ci ? Il se mettait en scène sur Instagram… En effet, le Portugais s’est affiché tranquillement chez lui en train de lire un livre. Surement un ouvrage sur le développement personnel…