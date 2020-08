Encore un trophée pour les Gunners. Les Londoniens ont raflé le Community Shield, trophée marquant le lancement de la saison, ce samedi, à Wembley. Ils se sont imposés aux tirs au but face à Liverpool (5-4), à l’issue d’une rencontre équilibrée qui avait vu les deux équipes faire match nul (1-1).

Pierre-Emérick Aubameyang a ouvert le score pour les Gunners avant le quart d’heure de jeu. Bien servi par Bukayo Saka, le Gabonais a enroulé une magnifique frappe du pied droit dans le petit filet opposé de Alisson (1-0, 12e). Takumi Minamino, grâce à sa première réalisation avec les Reds, a égalisé pour Liverpool Fc (1-1, 73e).

La rencontre s’est disputée sans prolongation. Une séance qui, comme l’an dernier, a été fatale aux Reds. Et c’est Pierre-Emérick Aubameyang qui a inscrit le but décisif pour offrir aux Gunners leur 15e Com­munity Shield.

A noter que du côté d’Arsenal, Alexandre Lacazette et Nicolas Pépé ont été testés au Covid-19. Les deux Gunners sont actuellement en quarantaine. Ce qui explique leur absence samedi lors du Community Shield.