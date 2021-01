La Team Europe, composée de la Commission européenne, les Etats membres de l’Union européenne et la Banque européenne d’investissement (Bei), a octroyé un appui de plus de 556 milliards 750 millions de francs Cfa (850 millions d’euros), en faveur de l’initiative mondiale Covax, dont «elle devient ainsi le premier donateur», selon un communiqué de la délégation de l’Ue à Dakar.

Covax, note le document, «a pour objectif d’accorder à des millions de personnes dans 92 pays d’Afrique, d’Asie, des Caraïbes et du Pacifique, ainsi que dans les pays du voisinage oriental et méridional de l’Europe, un accès équitable à un vaccin efficace contre le Covid-19. La Team Europe poursuit ainsi son engagement en vue d’accélérer les efforts déployés au niveau mondial pour maîtriser la pandémie, en assurant la distribution à grande échelle d’un vaccin efficace».

Ainsi, considère ce donateur, «cet appui garantira que les populations à haut risque ou vulnérables ainsi que les professionnels de la santé, en première ligne dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, auront accès à des vaccins sûrs et efficaces contre le Covid-19».

Au Sénégal, précise-t-on, «cette initiative s’inscrit dans la Stratégie nationale de vaccination mise en place par les autorités et permettra d’assurer la vaccination gratuite de plus de 20% de la population, qui représentent les personnes les plus exposées à un risque de contamination et dont les autorités ont dressé la liste. Les vaccins seront achetés et livrés par l’Unicef au nom de Covax».