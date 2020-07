Un véhicule de type 4X4, avec à son bord six passagers, s’est renversé hier sur la Route nationale numéro 4 à hauteur du village de Tobor (Ziguinchor) faisant deux morts dont un sur le coup et quatre blessés graves, a appris l’Aps de source sanitaire.

Roulant à vive allure, le chauffeur du véhicule a perdu le contrôle avant de percuter le panneau de signalisation au bord de la chaussée. Le véhicule s’est renversé en faisant plusieurs tonneaux, selon Mohamed Goudiaby, témoin de la scène. «J’étais dans ma ferme agricole non loin de la Route nationale. J’ai vu un véhicule qui roulait à vive allure. Le chauffeur a dû perdre le contrôle. Il a heurté la plaquette de signalisation à hauteur de mon champ. La voiture s’est renversée, faisant des tonneaux», a raconté M. Goudiaby.

Quelques minutes après l’accident, des gendarmes se sont dépêchés sur les lieux pour dégager un corps et évacuer cinq blessés au Centre hospitalier régional de Ziguinchor. L’une des victimes a finalement succombé à ses blessures. Les autres qui sont dans un état grave sont en train d’être pris en charge à l’Hôpital régional, selon son directeur Martial Coly Bop. Les occupants du véhicule étaient en partance pour Thiès où ils devaient passer la fête de la Tabaski prévue ce vendredi.