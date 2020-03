Encore des victimes de la circulation. Après les accidents de ce week-end à Ndioudiouf dans la région de Fatick et à Tambacounda qui ont fait au total 9 morts, la route a encore tué. Cette fois-ci, c’est sur l’axe Thiès-Pout, plus précisément à Allou Kagne. C’est une collision entre un véhicule particulier Berlingo immatriculé SL 8756 B en partance pour Dakar et un car «Ndiagua Ndiaye» immatriculé LG 5660 B allant vers Thiès. Un choc qui a fait un mort sur le coup et 24 blessés dont 4 graves. «Nous avons été informés d’un accident de la circulation survenu à Allou Kagne à 8h 52. Et quand nous sommes arrivés sur les lieux à 9h 07, nous avons constaté que le corps était coincé dans le véhicule, mais avec nos matériels et les différentes techniques, nous avons pu l’extraire du véhicule», explique le capitaine, commandant de la 21e Compagnie d’incendie et de secours de Thiès, Mouhamed Bobo Diallo. Lequel exhorte les chauffeurs à la prudence et à éviter «les excès de vitesse» qui sont, à son avis, à l’origine de beaucoup d’accidents sur l’axe Thiès-Pout. Aussi, l’officier supérieur les a invités à se conformer au Code de la route pour freiner les accidents qui sont devenus récurrents.

Le corps sans vie et les blessés sont acheminés au centre hospitalier régional El Hadji Ahmadou Ndiéguène de Thiès par les sapeurs-pompiers.