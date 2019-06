Tragique dimanche à Sédhiou ! Des pèlerins qui revenaient du gamou du village de Bémet sont victimes d’un violent accident sur la route Marssasoum-Sédhiou. Le véhicule de type 4X4 les transportant s’est renversé à hauteur du village de Badiandiang Foulacounda, dans la commune de Diendé, à quelques encablures de Sédhiou. Il faisait onze heures environ.

Deux passagers sont morts sur le coup. Il s’agit de la dame Mame Touti Dramé, nièce de l’imam ratib de Sédhiou Elhadji Boubacar Dramé, et Idrissa Ndiaye, son jeune talibé. Ama­dou Bamba Seydi, un autre talibé du même guide religieux, a succombé à ses blessures à l’Etablis­sement public de santé 1 de Sédhiou, quelques heures plus tard. Une dizaine de blessés dont une femme enceinte alourdissent le bilan de cet accident qui a plongé la capitale du Pakao dans une profonde consternation.

A la tête d’une forte délégation, le gouverneur s’est rendu au chevet des victimes, la morgue de l’hôpital a refusé du monde et une foule immense a rendu un ultime hommage aux disparus inhumés dans l’après-midi.

A l’origine de cette tragédie à l’allure d’un drame familial, une perte de contrôle du véhicule à hauteur d’un virage. Le chauffeur, qui «roulait à vive allure, aurait tenté de ramasser un objet», rapportent des témoins. Cette «imprudence» aurait entraîné la perte du contrôle du volant et la chute spectaculaire de la 4X4 qui a fait des tonneaux.

