Sidy Badji, élève en classe de Terminale L2 au lycée El Hadji Malick Sy de Thiès, a été emporté par un accident tragique sur le tapis de gym hier, entre 9h et 10h. Le fils du proviseur dudit lycée est subitement mort par arrêt cardiaque, après avoir raté son salto alors qu’il s’entraînait pour préparer les compétions du Sport scolaire ex-Union des associations sportives scolaires et universitaires (Uassu).

Agé de 18 ans, Sidy Badji était un passionné du salto, un saut au cours duquel le corps réalise un tour complet autour de son axe horizontal. D’ailleurs, c’est pour faire de belles performances à ces joutes sportives, auxquelles il était déjà qualifié, qu’il s’entraînait tout seul pour réviser ses cours au niveau de la salle de gymnastique du lycée El Hadji Malick Sy, après que les professeurs ont observé un débrayage. Et l’irréparable s’est produit quand il a raté le salto qui lui a été fatal. Un accident tragique qui a plongé tout l’établissement scolaire dans le deuil.

Alertée, la 21e compagnie d’incendie et de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers de Thiès a transporté le corps sans vie du jeune Badji au centre hospitalier régional El Hadji Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès.