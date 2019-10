Le président de la Chambre des communes souhaite que les élus finissent d’abord d’examiner le texte sur les modalités d’application de l’accord.

«La motion ne sera pas débattue.» Le président de la Chambre des communes britannique, John Bercow, a refusé de soumettre au vote des députés hier l’accord du Brexit conclu entre Londres et l’Union européenne, expliquant que la motion avait déjà été examinée samedi.

Il faudra donc attendre l’étude – et le vote – des textes d’application, plus complexes, pour savoir si le Parlement britannique donne son feu vert au compromis. Ces textes doivent être examinés par les députés à partir d’aujourd’hui. Tout cela devrait compliquer la tâche des Euro­péens qui doivent pendant ce temps se prononcer sur un possible nouveau report du divorce. Ce «withdrawal agreement bill» (projet de loi sur l’accord de retrait), débattu par les élus britanniques, ne sera a priori pas soumis au vote avant mardi.

Pour éviter un «no deal» le 31 octobre, Londres a décroché un nouvel accord de divorce avec l’Union européenne la semaine dernière, mais n’est pas parvenue à obtenir le soutien du Parlement britannique samedi. Les députés ont adopté, par une majorité de 16 voix, un amendement qui reporte l’approbation du Parlement, le temps que soit adoptée toute la législation nécessaire à la mise en œuvre de l’accord du Brexit négocié par le Premier ministre Boris Johnson. Cet amendement avait pour but d’empêcher une sortie sans accord «accidentelle» si ces textes complexes n’étaient pas votés et promulgués à temps, selon son auteur Oliver Letwin.

La question du report en cours d’examen à Bruxelles

Le Premier ministre a par conséquent été contraint de demander un report de trois mois de la date de sortie pour l’heure prévue au 31 octobre, une requête en cours d’examen à Bruxelles. Mais le dirigeant conservateur, farouchement op­posé à tout nouveau report du Brexit, prévu d’abord le 29 mars et déjà repoussé deux fois, a accompagné cette demande d’une lettre expliquant pourquoi il ne veut pas de nouveau délai.

