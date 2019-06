Après une semaine de repos suite à la victoire en Ligue des Champions, l’attaquant de Liverpool a retrouvé, dans la matinée de ce jeudi, ses coéquipiers de l’Equipe nationale du Sénégal, actuellement en stage à Alicante, en Espagne. Accueilli en grande pompe, Sadio Mané a eu droit à une haie d’honneur formée par ses coéquipiers et le staff technique des Lions pour sa première séance d’entraînement. Un accueil digne d’un champion pour le tout-récent vainqueur de la Ligue des Champions.

Sadio Mané : «J’ai bien récupéré, je vais tout donner pour

la Can»

Notons que Sadio Mané a rejoint ses coéquipiers jeudi matin à l’hôtel Finca Golf de Algorfa vers 10h 25 Gmt. Aussitôt après son arrivée, le joueur des Reds s’est confié aux micros des envoyés spéciaux de la presse sénégalaise. «J’ai bien récupéré. Comme j’ai l’habitude de le dire, venir en Equipe nationale me fait toujours plaisir. Maintenant on attend la Can pour tout donner», a promis le joueur de Liverpool qui reste et demeure la star de l’Equipe nationale de football du Sénégal. Et cela s’est encore vérifié ce jeudi soir lors de la séance d’entraînement des Lions. En effet, l’attaquant de Liverpool a été à plusieurs reprises ovationné par les jeunes et les supporters sénégalais vivant en Espagne, dont la majeure partie a fait des milliers de kilomètres pour voir à l’œuvre l’enfant de Bambali.

Les Lions quittent la ville espagnole ce vendredi, pour rejoindre l’Egypte où ils disputeront un match amical ce dimanche, 16 juin 2019, contre le Nigeria. Avant de débuter la compétition le 23 juin face à la Tanzanie. Puis l’Algérie pour boucler face au Kenya dans la Poule C.