Daouda Guèye peut pousser un ouf de soulagement. Accusé de corruption, l’arbitre Sénégalais a été totalement blanchi ce lundi, annonce un communiqué de la Caf. Suspendu provisoirement par la Confédération africaine de football (Caf), en août dernier, Daouda Guèye devait faire face à un jury disciplinaire de la Caf. «C’est officiel, je viens d’être saisi il y a peut-être une heure, confirme le président de la Commission centrale des arbitres de la Fédération sénégalaise de football, Amadou François Guèye. Ça nous fait énormément plaisir. C’était très dur et très difficile, surtout après le parcours qu’on a fait lors de la Coupe du monde. C’était très dur pour les arbitres du Sénégal et le football sénégalais.»

Ghana : 53 nouveaux arbitres suspendus dont 6 à vie !

A l’inverse, le Ghana continue de faire le ménage ! A la suite de la diffusion du documentaire Number 12 qui a mis en évidence la corruption qui gangrène l’arbitrage au pays, 53 arbitres viennent d’être suspendus par l’Association des arbitres du Ghana (Rag), indique la Bbc ! Dans le détail, l’instance a confirmé la suspension à vie de David Laryea et Reginald Lathbridge, déjà bannis par la Caf, et condamné 6 autres officiels à la même peine : Safo Adade, Samuel Sukah, Dally Gagba, Furella Barnie, Charles Duwona et Umar Teni. Par ailleurs, l’instance a interdit à 47 arbitres d’exercer pendant 10 ans (en plus des 6 déjà sanctionnés par la Caf), tandis que 14 autres ont été acquittés. Au total, en prenant en compte les sanctions déjà prononcées par la Caf, ce sont donc 8 arbitres qui sont suspendus à vie et 53 pour dix ans ! Les officiels bannis à vie «ont été jugés coupables d’avoir violé sérieusement divers articles du Code disciplinaire, du Code d’éthique et de réglementation des organes de contrôle du football par leurs actions et/ou inactions», a justifié la Rag qui précise que les suspendus ont jusqu’au 1er octobre pour faire appel.

Avec Senego