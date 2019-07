Les révélations de la Bbc sur les contrats pétroliers présumés irréguliers continuent de défrayer la chronique. Et c’est une structure proche du pouvoir qui sort de sa réserve pour manifester «son soutien total et sans équivoque» au Président Macky Sall et son gouvernement, mais aussi à Aliou Sall. Il s’agit de la Nouvelle dynamique autour de Matar pour l’émergence (Ndame) qui dénonce la «désinformation sur fond de calomnies, de médisances et contrevérités». Son coordonnateur, Bassirou Nouhoume Ly, et ses camarades indexent les adversaires de Macky Sall. «Après avoir perdu leur combat dans les urnes, une opposition en perte de vitesse et une société civile encagoulée cherchent à atteindre le Président élu à travers son frère», accusent-ils. Ils estiment en effet que les détracteurs de Aliou Sall se basent sur des arguments «fallacieux et chimériques n’existant que dans leur imagination fertile à propos du pétrole et du gaz». En conséquence, Ndame est «décidée résolument à barrer la route à tous les fossoyeurs de la dynamique d’émergence déjà enclenchée». Le mouvement appelle par ailleurs tous les militants et citoyens à «ne point se laisser distraire et à continuer à œuvrer inlassablement à donner corps aux engagements souscrits dans le cadre du deuxième mandat du chef de l’Etat». Pour M. Ly et Cie, «la seule urgence qui vaille reste la satisfaction des besoins du Peuple sénégalais».

