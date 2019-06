La Conférence des leaders de Benno bokk yaakaar (Bby) s’est prononcée sur l’enquête de la Bbc mettant en cause Aliou Sall. Réunis la semaine dernière, l’Apr et ses alliés dénoncent «avec la dernière énergie la conspiration, l’amalgame et la tentative de manipulation développés par une frange de l’opposition aigrie et revancharde». Dans un communiqué, la Conférence des leaders rappelle «toutes les initiatives prises par le Président Macky Sall à l’effet de promouvoir la transparence et l’équité dans la gouvernance des ressources minières et pétrolières». Il s’agit, entre autres, de «l’adoption par référendum de la disposition faisant de ces ressources une propriété de l’ensemble du Peuple sénégalais, l’adhésion volontaire du Sénégal à l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie), la publication de tous les contrats relatifs aux domaines indiqués, la tenue d’une concertation publique inclusive sur l’utilisation des ressources issues de l’exploitation du pétrole et du gaz et l’ouverture du Cos/Pétrogaz à la Société civile et à l’opposition». Les leaders de la coalition présidentielle saluent, donc, cette «option inclusive» du Président Sall et l’encourage pour sa décision de faire ouvrir une information judiciaire sur la question afin que toute la lumière soit faite et que l’opinion nationale comme internationale soit «définitivement édifiée». A cet effet, la Confé­rence des leaders appelle les militants et sympathisants, les populations sénégalaises à faire preuve d’une «vigilance aiguë» devant ce qu’elle appelle des «tentatives de déstabilisation du pays orchestrées depuis l’extérieur».

Par ailleurs, appréciant le lancement du dialogue national, le 28 mai dernier, les leaders de Bby se réjouissent de «la réussite de celui-ci avec la présence remarquable des représentants de toutes les forces vives de la Nation». Ils appellent aussi l’ensemble des acteurs à «œuvrer pour la recherche de consensus forts sur les questions d’intérêt national».

Stagiaire