Le Collectif des cadres casamançais (Ccc) apporte son soutien à Pierre Goudiaby Atépa dans le différend qui l’oppose à Aby Ndour. Cette dernière a accusé l’architecte de lui avoir fait des avances pour l’implantation d’une buvette sur la Corniche Ouest par les soins de la chanteuse. “Délaissant le cadre strict de la défense du littoral pour laquelle le président Pierre Atépa Goudiaby l’avait ramenée à l’ordre, l’artiste chanteuse Aby Ndour, dont le projet était d’installer un commerce sur la Corniche, a choisi le chemin de la calomnie, de la délation et des accusations mensongères et odieuses pour porter atteinte à I’honneur de M. Atépa”, renseigne le document. “Les membres du Collectif des cadres casamançais tiennent, par la présente, à renouveler leur confiance à Monsieur Pierre Atépa Goudiaby dont les qualités morales sont au-dessus de tout soupçon, n’ayant jamais été interpellé, au cours de sa très longue carrière d’architecte parsemée de distinctions et de titres prestigieux tant au plan national qu’international«, a déclaré Dr Moussa Cissé, Secrétaire général du Ccc, dans un communiqué.

Le Ccc témoigne à Pierre Atépa Goudiaby son “soutien agissant et indéfectible«. Cette organisation I’exhorte à «poursuivre son combat contre les prédateurs fonciers et plus généralement pour le développement du Sénégal”.