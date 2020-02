L’Association des entraîneurs et éducateurs de football du Sénégal (Aeefs) «exprime toute son indignation et manifeste son soutien à l’ensemble des victimes», suite aux faits présumés de pédophilie impliquant un volontaire de Dakar Sacré Cœur (Dsc). «L’Aeefs assure son appui au président de Dsc et à ses collaborateurs, relativement à cette douloureuse épreuve qu’ils traversent avec courage et sens des responsabilités», indique un communiqué.

L’association regroupant les entraîneurs et éducateurs de football «invite l’ensemble des acteurs du secteur sportif, principalement le secteur du football, à plus d’exigence dans le choix des compétences à recruter pour intervenir auprès des jeunes». Elle saisit l’occasion «pour exhorter ses membres à plus de professionnalisme et d’éthique dans l’exercice de leurs fonctions au sein des structures où ils interviennent».

Le responsable de la Cellule de performance du centre de formation de football Dakar Sacré-Cœur, Olivier Sylvain, a été arrêté samedi dernier pour abus sexuels sur des joueurs mineurs. Le Français se serait rendu coupable de «gestes inappropriés» à connotation sexuelle envers plusieurs pensionnaires mineurs du club sénégalais. Dans un communiqué, la formation dakaroise évoque des faits «des faits contraires aux principes et valeurs qui sont les (siens), mais aussi ceux de (ses) partenaires». L’équipe de football de l’As Dakar Sacré-Cœur annonce avoir mis un terme, «avec effet immédiat», à sa collaboration avec ce volontaire, arrivé dans le club en octobre 2019.

Aps