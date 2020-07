Le Covid-19 a clairement infecté l’année scolaire. Les élèves des classes intermédiaires, qui ont été exclus de la reprise des cours, vont avoir un traitement spécifique pour la prochaine rentrée. A l’élémentaire, il faut avoir au moins une moyenne de 4,5 sur 10 pour passer en classe supérieure. Alors que le moyen et secondaire, elle est fixée à 9/20. Bref, une année scolaire au rabais.

Par contre, le ministre de l’Education nationale demande aux directeurs d’école de proposer «au passage en classe supérieure tous les élèves de Ci, Ce1 et de Cm1 pour leur permettre de terminer l’étape de l’interdiction du redoublement intra-étape». En plus, les élèves de Cm2 ayant échoué aux examens sont autorisés à reprendre la classe et personne ne doit être exclu pour insuffisance de résultats dans tous les cycles. Pour le Moyen général, l’admission en classe de 5ème, 4ème et 3ème est assujettie à l’obtention d’une moyenne supérieure à 9/20. Le Men autorise aussi «un deuxième redoublement». Dans le secondaire, les passages de Première et Terminale sont fixés à 9/20.

Par ailleurs, les élèves ayant une note comprise entre 4 et 4,49 à l’élémentaire et 8 et 8,99 dans le moyen-général ont la possibilité de faire des réclamations auprès du directeur d’école ou du chef d’établissement pour passer en classe supérieure et peuvent prétendre à des tests de passage.