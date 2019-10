Les avocats de Mamour Diallo avait annoncé une plainte contre Ousmane Sonko pour diffamation. La parole a été jointe par l’acte ce mardi 15 octobre 2019.

Les conseils de l’ancien directeur des Domaines ne pensaient pas qu’ils allaient se retrouver dans cette situation. En effet, d’après Leral, “Me Diouf est sorti pour parler à la presse. Mais, il a buté sur la présence de Guy Marius Sagna et des membres de France/Dégage au Tribunal venus déposer leur plainte. Ces derniers, se défoulant de manière acharnée, ont saboté les échanges entre El Hadji Diouf et les journalistes. Me Diouf a été traité de tous les noms d’oiseaux. Et, à force de faire des répliques, il a fini par retourner dans le bureau du juge. Ainsi, les journalistes sont restés sur place, guettant encore, sa sortie à nouveau du bureau du juge”.