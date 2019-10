Après 3 mois de travaux, la commission d’enquête parlementaire a livré ses conclusions sur l’affaire des 94 milliards Cfa. Ousmane Sonko avait accusé Mamour Diallo ancien directeur des Domaines d’avoir détourné l’argent que devait toucher les héritiers du titre foncier n°1451/R

.

La commission a fait 4 conclusions

“ Absence d e détournement de deniers publics et inexistence d’un quelconque comportement répréhensible de Monsieur Mamadou Mamour DIALLO” car “ Dans l’Affaire dite des 94 Milliards, la seule personne habilitée à procéder aux paiements est le chef du Bureau des domaines de Ngor-Almadies qui émet des chèque s du Trésor dont il est l’unique signataire. Monsieur Mamadou Mamour DIALLO, Directeur des Domaines à l’époque d’une partie des faits , ne peut , de par sa position , tant dans la procédure administrative que dans le processus de paiement des indemnisations, être accusé de détournement de deniers publics puisque (…) les griefs qui sont reprochés à Monsieur Mamadou Mamour Diallo par le Député Ousmane Sonko sont dénués, de l’avis de la Commission d’enquête parlementaire, de tout fondement objectif et sérieux et semblent plutôt relever de l’acharnement politique et médiatique”

Contentieux sur le rachat de créances des héritiers par les sociétés SOFICO et CFU “ Monsieur Seydou dit Tahirou SARR, gérant des deux établissements, a déjà dépensé plus de trois (3) milliards de FCFA dans ce dossier et les paiements qu’il a reçus jusqu’ici ne couvrent même pas les sommes qu’il a avancées (on est très loin des 46 milliards régulièrement annoncés par Monsieur le Député Ousmane Sonko). L es familles héritières ont déjà tourn é la page SOFICO/CFU et ont entamé de nouvelles négociations avec l’Entreprise immobilière du Rip (EIDR) pour la défense de leurs intérêts. Selon les propos des sieurs Amadou CISSE et Sandene TOURE, géomètre en son état, une procédure de recouvrement de l’indemnisation des héritiers est enclenchée et les plus hautes autorités du pays sont déjà saisies. Cependant, pour la commission d’enquête parlementaire les détenteurs légaux de la créance sur l ’Etat demeure SOFICO et CFU conformément aux deux actes d’acquiescement”.

E xistence de quelques dysfonctionnements dans l’organisation des services de l ’Etat en matière d’expropriation “ La Commission d’Enquête a constaté, pour le déplorer, que l es délais de traitement des dossiers et d’attente des familles avant d’ être indemnisées , sont trop longs. En effet, entre le premier décret d’expropriation pour cause d’utilité publique intervenu en 1997 et le 10 juin 2016, date à laquelle les familles héritières ont décidé de céder leurs droits et créances sur l’Etat à Monsieur Seydou SARR, il s’est écoulé 19 années d’attente et de péripéties . Par ailleurs, d ans la gestion de cette affaire , il ressort des auditions que le C hef du bureau des Domaines de Grand-Dakar et Ngor – Almadies se trouve être à la fois juge et partie. Ainsi, i l co nvient de relever que le R eceveur des Domaines susvisé est le seul gérant du compte dédié aux expropriations et l’unique signataire des chèques . En outre, un autre point de non-transparence concerne le chèque de 605.853.500 FCFA émis par la SNHLM et destiné à compléter le paiement de l’indemnisation dû à l’époque à SAIM INDEPENDANCE qui jusqu’à ce jour n’est pas rentré dans ses fonds . Par conséquent, Monsieur le Receveur des Domaines de Grand-Dakar et Ngor-Almadies, en l’occurrence Monsieur Meïssa NDIAYE, aurait dû, en bonne règle et en relation avec les services du Trésor, mettre un chèque d’égal montant pour le compte de la SNHLM ; ce qui n’a pas été fait”.