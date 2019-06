L’Alliance pour la République (Apr) exprime aussi «son soutien total» au gouvernement du Sénégal et l’exhorte à poursuivre les «efforts incontestables» accomplis par le pays. Il s’agit là, sans nul doute, même si le parti présidentiel ne le nomme pas et n’en parle pas, de Aliou Sall et de l’enquête de la Bbc qui le met en cause dans histoire de corruption présumée dans le contrat de Petro Tim. «L’Alliance pour la République (Apr) félicite le président de la République pour les dispositions constitutionnelles, législatives, règlementaires et mécanismes adoptés par le Sénégal depuis son accession à la magistrature suprême, en matière de transparence et de bonne gouvernance dans les industries minières et extractives», lit-on dans un communiqué signé par son porte-parole national Seydou Guèye. Ce soutien de l’Apr vient s’ajouter à celui de son grand frère, en l’occurrence le président de la République, qui a annoncé une information judiciaire pour que toutes les parties prenantes soient entendues. Il faut souligner qu’en ce qui le concerne, Aliou Sall a démenti, lundi, toutes ces accusations et décidé de porter plainte contre la chaîne anglaise devant les juridictions sénégalaise et britannique. Les Apéristes encouragent par ailleurs le chef de l’Etat à assurer la bonne information des citoyens sénégalais, notamment sur les contrats pétroliers et gaziers en toute circonstance, afin que nul n’en ignore.

ksonko@lequotidien.sn