Les Forces démocratiques du Sénégal (Fds) veulent aussi, «à titre de mesure préventive», les démissions de Aliou Sall et de Abdoulaye Timbo de toutes leurs fonctions publiques pour se mettre au service de la justice. Le maire de Guédiawaye et directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est cité dans l’enquête de la Bbc et le maire de Pikine, son oncle, est le gérant d’Agritrans, la société dans laquelle une somme d’argent a été transférée. Pour Babacar Diop et ses camarades, «les faits sont suffisamment graves pour que le Président Macky Sall soit traduit devant la Haute cour de justice pour haute trahison». Mais également pour que les Sénégalais «occupent la rue pour exiger son départ». De même, les Fds invitent l’opposition à suspendre sa participation au dialogue national pour exiger la lumière sur ce scandale, mais aussi la société civile et les citoyens de tous bords à «se tenir prêts pour des actions à la hauteur de ce carnage financier qui porte la marque Faye-Sall-Timbo qui s’acharne sur nos ressources publiques depuis des années». A la limite, les Fds considèrent que ce scandale révélé par la Bbc est un «cas typique d’association de malfaiteurs impliquant la famille présidentielle».

