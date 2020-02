Ainsi prend fin la valse. Après deux retours de Parquet, trimballés pendant plusieurs jours entre le Palais de justice de Dakar et le Commissariat central, Djidiack Diouf, Mamadou Mbaye alias Petit Mbaye, Abdoulaye Diouf Kébé, Henri Dobatich et quatre autres proches du manager ont été ainsi placés hier sous mandat de dépôt par le juge d’instruction pour association de malfaiteurs, trafic de migrants, faux et usage de faux dans un document privé. Le procureur, qui avait ouvert une information judiciaire après l’arrestation du manager de la reine du Djolof Band et Cie, a finalement transmis le dossier au juge du 8e cabinet.

Les mis en cause devraient ainsi s’armer de patience le temps de l’instruction, qui peut faire six mois, avant de faire face au juge du Tribunal correctionnel.

justin@lequotidien.sn