Me El Hadji Diouf est disposé à défendre son client Mamour Diallo bec et ongles dans l’affaire des 94 milliards Cfa. Dans un film diffusé par le robe noire de près de 16 minutes réalisé par sherpa prod Sénégal on y explique en résumé que Sonko a signé un contrat de conseil avec les victimes du titre foncier 1451/R . Et a exercé une pression sur l’Efat en accusant Mamour Diallo Directeur des Impost de détournements de déniés publics afin de décanter au plus vite la situation et par conséquent de toucher une commission de plus de 11 millards Cfa.

D’après ce film intitulé Affaire des 94 milliards derrière le rideau réalisé par Sherpa prod Sénégal, Ousmane Sonko a créé deux sociétés écran pour effacer toute trace de sa présence. Il a ensuite utilisé son parti Pastef pour obtenir plus de visibilité et par conséquent avoir une gain de cause.

Voici la vidéo.