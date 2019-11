Le désormais ex-député de Benno bokk yaakaar a été placé sous mandat de dépôt hier pour association de malfaiteurs, contrefaçon de signes monétaires et tentative de corruption. Boughazelli, arrêté dans l’affaire du trafic présumé de faux billets, est donc envoyé en prison en attendant l’instruction et éventuellement un procès.

L’ancien député Seydina Fall dit Boughazelli a passé hier sa première nuit en prison, après plusieurs convocations échouées à la Section de recherches. Avant d’être déféré au Parquet, il a été entendu hier par le doyen des juges qui l’a placé sous mandat de dépôt avec ses complices. «Le doyen des juges du Tribunal de grande instance de Dakar vient d’inculper mon client Seydina Fall dit Boughazelli et lui a décerné un mandat de dépôt», a dit son avocat Me El Hadji Diouf. Le responsable de l’Apr à Guédiawaye est poursuivi pour association de malfaiteurs, contrefaçon de signes monétaires et tentative de corruption. Ce dernier chef d’inculpation est relatif à une proposition supposée de 10 millions de francs Cfa que le député démissionnaire aurait faite aux agents de la Section de recherches pour les dissuader de poursuivre leur enquête. Me Diouf a esquivé ce point. Avant d’ajouter : «C’est le début de la procédure d’instruction. Maintenant à charge pour le juge d’approfondir, de mener une enquête pointue pour savoir si les faits visés existent.» La robe noire de préciser que son client bénéficie encore de la présomption d’innocence. Cepen­dant, il refuse de dire les risques qu’encourt Seydina Fall dans cette affaire de faux billets de banque qui défraie la chronique depuis plus d’une semaine. «Je ne sais pas ce que risque mon client. Je ne dirai rien par rapport au dossier et le secret de l’instruction est requis. Quand on ouvre une information judiciaire, quand le juge inculpe, ce qu’il y a dans le dossier, vous n’êtes pas censé le savoir. Maintenant, vous pourriez être plus informé que moi. Je ne vous livrerai pas ce qu’il y a dans le dossier. Il y a des limites», a-t-il déclaré à la presse. L’avocat de poursuivre : «On a plus qu’un certificat médical, mais un dossier médical. La prochaine étape est que mon client sera entendu par le juge, mais il va se défendre. Et si le juge est convaincu, il aura une liberté provisoire.»

Seydina Fall dit Boughazelli a été arrêté avec de faux billets de banque estimés à des dizaines de millions de francs Cfa. Après sa première audition, il n’a plus répondu à la convocation de la Section de recherches au motif qu’il était souffrant. C’est seulement mardi dernier qu’il réapparaît avec une forte dose médiatique. Il sera libéré sur convocation et sera placé en garde à vue pendant 48 heures. Entre-temps, il aura démissionné de son mandat de député.