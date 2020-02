Le chef de la bande des malfaiteurs, cité dans l’affaire du meurtre du gardien Daouda Guissé, a été arrêté. Dans un communiqué, le Bureau des relations publiques de la Police nationale renseigne que «l’enquête menée par la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar a permis son interpellation, hier (Ndlr : Mardi), à Pikine». Le bureau informe que «les investigations se poursuivent en vue d’appréhender le reste de la bande qui également est impliquée dans plusieurs cas de cambriolage, braquage et vol à mains armées à Dakar et dans la banlieue». Dans son document, la Police rappelle que «Daouda Guissé avait été retrouvé ligoté et battu à mort à Thiaroye Tally Diallo, le 19 juin 2019».

Par ailleurs, le Bureau des relations publiques informe que «le Commissariat central de Mbour, a procédé hier, à l’interpellation du présumé meurtrier du nommé Serigne Fall, âgé de 20 ans environ». D’après le communiqué, «le mis en cause, âgé de 16 ans, cueilli à son domicile, a planté à sa victime un couteau en pleine carotide, à la suite d’une banale dispute».