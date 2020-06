Papa Massata Diack est inculpé au Sénégal. Son dossier est en instruction. Diack-fils, même s’il n’est pas à Paris où son père, Lamine Diack, est en train d’être jugé, dans le cadre du dossier de l’Iaaf, est visé par deux procédures judiciaires par la justice sénégalaise. S’il en est ainsi, c’est parce qu’une Commission rogatoire a été envoyée aux juges sénégalais par leurs homologues français. Toutefois, Me Malick Sall, invité de l’émission le Jury du dimanche, ce 14 juin, sur Iradio, souligne que la loi sénégalaise ne permet pas d’extrader Massata en France pour son jugement. Mais, révèle Me Sall, la justice sénégalaise ira jusqu’au bout. Le Garde des sceaux a en effet promis que la justice sénégalaise ira jusqu’au bout dans ce dossier. En clair, le ministre de la Justice n’exclut pas un procès de Massata Diack à Dakar.

«Ce que le juge français a demandé, le juge sénégalais l’a fait. L’enquête a été faite. Les rapports ont été transmis par les juges sénégalais aux juges français (…) Il peut être jugé à Paris par défaut. Mais, les juges sénégalais aussi feront leur travail», a-t-il déclaré.

Sur le même registre, Me Malick Sall rassure que l’Etat du Sénégal est en train d’apporter toute l’assistance nécessaire à Diack-Père par le canal de son consulat. «Je peux vous assurer que l’Etat du Sénégal a rempli ses devoirs vis-à-vis du citoyen Lamine Diack qui a été arrêté en France donc la procédure a été faite en France. Tout ce que l’Etat du Sénégal peut faire c’est par le canal de son consulat. Concrètement, le consulat du Sénégal a été mis en branle pour une assistance financière et morale», a révélé le ministre.

Dans cette affaire de l’Iaaf, tout comme dans les autres dossiers, l’Etat joue la carte de la justice et de la transparence, a précisé Me Malick Sall.

Avec emedia