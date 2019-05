L’école Jeanne D’Arc n’interdit pas le port du voile. La précision est du directeur de l’enseignement catholique, l’abbé Pierre Ndiom. Qui explique que c’est une façon de s’habiller qui serait de nature à saper la cohabitation entre les élèves de cet établissement qui est prohibée.

“On ne peut pas venir comme on veut dans une école. On dit que nous interdisons le voile. Ce n’est pas le voile que nous interdisons. Mais quand nous voyons certains ports vestimentaires, qui ne collent pas avec le règlement intérieur et qui impactent la cohabitation de l’élève avec ses camarades, la pratique de l’éducation physique et sportive et ses études, nous appliquons le règlement intérieur” a dit l’abbé Pierre Ndiom au micro de Seneweb.

Pour autant, rappelle l’abbé, “le règlement intérieur interdit tout ce qui n’est pas conforme avec la philosophie de l’école. La philosophie de l’école est encadrée par la loi d’orientation, que ce soit dans l’école publique ou dans l’école privée”.

Une interdiction du voile pour la rentrée prochaine a été agitée jeudi 2 avril. Ce qui a fait réagir les internautes sur les réseaux sociaux.