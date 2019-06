Le procureur de la République est disposé à apporter la lumière sur l’octroi du contrat d’exploration des blocs Cayar et Saint Louis offshore profond.

“Les autorités nous ont instruit d’ouvrir une enquête sur les faits d’accusation concernant les contrats pétroliers et gaziers. Maintenant suite a cette préoccupation j’ai saisi d’une part la Division des investigations criminelles et la Section de recherche de la gendarmerie nationale. Aujourd’hui la Dic et la section de recherche de la gendarmerie sont saisies et aucune personne ne sera épargnée tous ceux qui sont détenteurs de documents pouvant aider à la manifestation de la vérité. Rien ne sera négligé” a déclaré Bassirou Gueye ce 12 juin 2019.

Bassirou Gueye a aussi informé que les Forces de l’ordre vont essayer de savoir comment le rapport de l’Inspection générale d’Etat demandant au président de la République de retirer le contrat avec Petro Tim a fuité.

Après la publication du documentaire de la Bbc accusant Aliou Sall, le frère du président de la République, d’avoir touché un pot de vin pour avoir facilité l’octroi de contrat d’exploration gazière et pétrolière à Petrotim, l’actuel maire de Guédiawaye avait annoncé une plainte. Mais l’ouverture de cette information judiciaire contraint le directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation à ne pas déposer sa plainte.

Macky Sall, qui avait informé que personne ne serait épargné dans cette affaire, avait saisi le conseil d’administration de la Caisse de dépôt et de consignation pour décharger Aliou Sall de ses fonctions de directeur général de la structure. Dans une publication sur sa page Facebook, Aliou Sall a refusé de démissionner disant que c’est une façon de donner raison à ses accusateurs.