Le blogtable Africain– Finales NBA 2020 donne la parole aux spécialistes du basket des médias africains pour qu’ils livrent leurs points de vue sur chacune des rencontres opposant les Heat aux Lakers. Ils donnent aujourd’hui leurs pronostics à la veille de la quatrième rencontre.

Juste un jour sans pour les Lakers, ou un avant-goût de ce qui les attend pour la suite ?

Amine El Amri, Le Matin (Maroc) : Les Heat de Miami ont toutes les raisons de rêver, et encore plus après avoir remporté une troisième manche décisive contre les Lakers. À l’exception près de Jimmy Butler, les Heat avaient l’air d’une toute autre équipe que celle qu’on a pu voir durant le second match. Et c’est de bon augure pour l’effectif d’Erik Spoelstra car cela montre que les Heat ne sont pas arrivés en Finales de la NBA par hasard. Mais le plus grand défi pour les Heat a été quand LeBron et Rondo ont commencé à contrôler le rythme, les Lakers sont remontés au tableau d’affichage. Une fois qu’Anthony Davis aura retrouvé toute sa forme, la tâche sera bien plus compliquée pour Miami durant le quatrième match. Et nous avons vu les Lakers revenir de très loin dans les précédentes séries de la post saison. Je maintiens mon pronostic d’une victoire des Lakers en six matchs.

Nafy Amar Fall, Wiwsport (Sénégal) : Ce qui s’est passé pendant la troisième rencontre est fantastique. Et pour moi, ça laisse présager de ce qui va suivre. Jimmy Butler l’avait dit hier et l’a confirmé aujourd’hui. Il a combattu jusqu’au bout et a dégagé des statistiques incroyables. Miami n’est plus cette équipe à terre qui se laissait intimider par LeBron James, et ils ont compris comment garder Anthony Davis à bonne distance. Avec le retour éventuel d’une de leurs stars blessées, nous assisterons peut-être à de prochains matchs encore plus palpitants. J’ai hâte de voir comment les Lakers réagiront pendant la prochaine rencontre.

Nicasius Agwanda, Clouds Media (Tanzanie) : On peut voir les choses de deux façons. AD va-t-il être aussi discret que durant la précédente rencontre ? Je ne pense pas que la discrétion soit de mise pour lui. Il a tout simplement eu un jour sans. Par contre, cette dernière rencontre devrait être annonciatrice. Butler devait à un moment ou à un autre prendre les choses en main. Il s’est senti à l’aise durant les matchs précédents car les Heat ont pu compter sur une plus grande contribution d’autres joueurs qui avaient répondu à l’appel et qui ont créé des occasions de jeu. Quand il a lancé « ils sont mal barrés » en fin de partie, je pense vraiment que c’est l’annonce de ce qui va suivre et que c’est aussi une très bonne chose pour les fans. Espérons qu’Adebayo et Dragić seront de la partie, que les Heat joueront bien et qu’AD sera en grande forme. Ce serait alors une série mémorable.

Refiloe Seiboko, Mail & Guardian (Afrique du Sud) : Les Lakers n’étaient pas dans un grand jour et les Heat ont bien joué. Personne n’a dit que c’était « un jour sans » lorsque les Heat ont perdu. Les Lakers n’ont pas joué au mieux de leurs capacités dès le début de la partie et Miami a su capitaliser sur leurs erreurs et riposter avec plus de force et d’énergie. Si les Lakers continuent à faire autant d’erreurs, ils vont de nouveau se faire dominer. Mais s’ils retrouvent leur régularité, alors on pourra dire que ce troisième match était bel et bien un « jour sans ».

Rotimi Akindele, Beat FM (Nigeria) : La troisième partie était serrée. Les Lakers n’ont pas mal joué, mais Butler a tout simplement été trop fort ce soir-là. J’apprécie l’attitude des Heat, qui ne veulent « pas encore rentrer à la maison », mais cela ne veut pas dire que les Lakers ont mal joué. À chaque fois que les Heat semblaient être sur le point de prendre le large, les Lakers ont toujours trouvé un moyen de riposter. En fin de compte, on peut dire que ce n’était qu’une petite erreur de parcours. Les fans de Miami seraient ravis d’une nouvelle « erreur de parcours » des Lakers lors du quatrième round, mais les ressources des Angelinos permettront une réaction positive, et c’est ce que nous verrons jeudi soir.

Woury Diallo, Le Quotidien (Sénégal) : Je pense que nous allons assister à une très belle quatrième partie. Après le match phénoménal de Jimmy « Buckets » (auteur de 40 points, 14/20 aux tirs, 11 rebonds et 13 passes décisives), un des plus beaux de sa carrière, son équipe devra redoubler d’énergie pour égaliser dans la série. Ce qui ne sera pas une mince affaire. Un retour de Goran Dragić et Bam Adebayo, absents durant les deux derniers matchs, pourrait être un atout précieux pour les Heat. De l’autre côté, les Lakers auront besoin d’un Anthony Davis (15 points) plus présent sur le terrain pour soutenir LeBron James (25 points) afin de prendre l’ascendant. Vu l’expérience des Lakers, je vote pour un faux pas de Los Angeles durant le match 3 et prévois leur retour en force pour cette quatrième rencontre.