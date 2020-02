Issa Mbaye Diary Sow, artiste, violoniste traditionnel, ancien membre fondateur de l’Orchestre national du Sénégal, lance son album «Aynaabé». A travers son instrument (Riti ou Nianiorou), il valorise et promeut le patrimoine musical traditionnel sénégalais et africain.

L’album international, coproduit par Homerecords de la Belgique et Afrik’Consult de la France, est enregistré au Sénégal et en Belgique. Le label Afrik’Consult qui donne l’information, indique par ailleurs que ledit album rentre dans le concept des musiques «d’aller-retour». Cet opus a vu la collaboration de plusieurs artistes, dont le virtuose du violon, le flamand Wouter Vandenabeele, Malick Pathé Sow, Bao Sissokho, le jeune chanteur Peulh, Abdou Camara, et plusieurs autres instrumentistes traditionnels sénégalais.

Dans son communiqué de presse, Afrik’Consult souligne par ailleurs que «dans le cadre de sa tournée «Expression Pastoral Tour», l’orchestre de Issa Mbaye Diary Sow donnera un concert au théâtre de verdure de l’Institut français de Dakar le vendredi 21 février 2020, le 22 février à Saint-Louis, le 29 février à Dahra Djolof son terroir, pour rendre hommage à son ami feu Djibo Leyti Ka. Il participera au festival Masa d’Abidjan qui se tiendra du 7 au 14 mars 2020, en Côte d’ivoire».

On apprend par ailleurs qu’un point de presse se tient demain jeudi dans la matinée à l’Institut français de Dakar, à l’initiative de Afrik’Consult. Il devrait y être question de la participation des artistes sénégalais au Festival Masa d’Abidjan, notamment l’Orchestre national du Sénégal, Issa Mbaye Diary Sow, la compagnie de danse 5ème Dimen­sion et la rappeuse Moona Yanni, sélectionnée pour promouvoir les cultures populaires africaines de traditions orales en participant avec 9 autres artistes femmes d’Afrique (Sénégal, Congo, Tchad, Benin, Côte d’Ivoire) et d’Europe (France, Grèce, Italie, Espagne) dans le projet d’action culturelle «Women Power Project».

Afrik’Consult se présente comme une structure qui porte des stratégies de dévelop­pement basées sur la coopération et met en place des projets d’actions culturelles au bénéfice des acteurs du Nord et du Sud. Elle promeut les différentes cultures du monde et diffuse la diversité des expressions artistiques et culturelles. Avec son agence de booking Art Booking Protect, elles proposent et programment des artistes en tournée en Europe, en Afrique et partout dans le monde.