Sitôt arrivé à Dakar, le coach des Lions Boniface Ndong fera face à la presse cet après-midi au siège de la Fédération sénégalaise de basket. Dans son agenda, le nouveau patron de la Tanière devrait publier une liste des joueurs présélectionnés pour le tournoi de Kigali en vue de l’Afrobasket 2021. Bien avant, il devrait rencontrer le ministre des Sports Matar Ba.

Pas le temps de se reposer. Les échéances arrivent à grands pas et il faut faire vite. Surtout que beaucoup de sélections ont déjà entamé leur préparation pour les besoins de l’Afrobasket masculin, prévu en novembre prochain à Kigali.

A moins d’un mois de la compétition, la Fédération sénégalaise de basket a finalement pris les choses en main pour entamer les préparatifs. Dans un communiqué publié hier, l’instance fédérale informe que l’entraîneur de l’Equipe nationale masculine de basket, Boniface Ndong, fera face à la presse cet après-midi à partir de 17h 30 à la salle du Stadium Marius Ndiaye.

Sitôt débarqué à Dakar, le coach des Lions effectuera donc sa première sortie. Au pas de charge, le technicien sénégalais n’aura pas eu le temps de profiter des quelques jours qu’il va passer entre Dakar et Mbour pour profiter de la famille ou des amis.

Aux Etats-Unis depuis sa nomination il y a huit mois, l’ancien Manager général des Lions n’avait jusque-là pas eu l’opportunité de rencontrer les responsables de l’instance fédérale. D’abord à cause de son travail d’adjoint au sein des Denver Nuggets (Nba). Ensuite en raison de la pandémie du Covid-19. Ce sera donc l’occasion pour le remplaçant de l’Espagnol Porfirio Fisac de dérouler sa feuille de route en direction de l’Afrobasket 2021. «Au cours de ce point de presse, le sélectionneur national publiera la liste des joueurs présélectionnés pour le tournoi aller des éliminatoires de l’Afrobasket 2021, prévu du 25 au 29 novembre 2020 à Kigali, au Rwanda», précise le communiqué. Une première liste qui devrait tourner autour de 24 joueurs dont quelques locaux.

Il faut dire qu’avant de faire face à la presse, l’entraîneur des Lions devait d’abord rencontrer le ministre des Sports, en compagnie des responsables de la Fédération dont le président, Me Babacar Ndiaye, ou encore le Directeur technique national, Moustapha Gaye. Une audience très importante pour les différentes parties afin d’abord de discuter des conditions de préparation, mais également et surtout de parapher le contrat du sélectionneur.

A noter que pour le tournoi de Kigali, le Sénégal est logé dans la poule B avec l’Angola, le Mozambique et le Kenya.