L’Ailière et capitaine de l’Equipe nationale, Astou Traoré, et son 3 points plus la faute contre le Nigeria (perdu 55-60), en Finale, dimanche dernier, sont en première position du Top-10 des meilleures actions de l’Afrobasket féminin Sénégal 2019. D’après Basket221, repris par Wiwsport.com, la Fiba l’a dévoilé ce jeudi matin. Une réalisation de la doyenne qui avait soulevé toute la salle du Dakar Arena et qui avait permis en même temps à l’Equipe du Sénégal de se rapprocher du Nigeria. Blessée lors du duel contre l’Angola en quart de finale, la meilleure marqueuse de l’histoire de l’Afrobasket, présente dans l’équipe de ladite édition, a joué tout le reste de la compétition avec un sparadrap comme pansement sous l’œil. A 38 ans, elle semble, malheureusement pour le basket sénégalais et africain, désormais plus proche de la retraite.