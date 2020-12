Après leur revers face à l’Egypte (65-75), les Lionceaux se sont rachetés hier en s’imposant face à la Guinée 55-53.

Bonne réaction du Sénégal après sa défaite samedi face à l’Egypte (65-75). L’Equipe na­tionale du Sénégal des 18 ans et moins a obtenu un deuxième succès au championnat d’Afri­que de basket du Caire. Les Lionceaux ont pris le dessus sur les Guinéens sur le fil 55-53.

Pourtant la première partie de la rencontre a été en faveur de l’Equipe guinéenne qui a mené les débats. Même si le Sénégal parvenait à gérer l’égalité, les Guinéens étaient pour la plupart du temps devant. Cependant, ils seront à égalité à la pause (23 partout).

Dans le troisième quart-temps, les Guinéens se font plus menaçants. Malgré la réactivité des Lionceaux, la Guinée remporte le quart en passant à +8 (39-47, 30ème).

Au dernier acte, les U18 se rebiffent. Ils resserrent la défense et perturbent les Guinéens. En attaque, Babacar Sané donne le ton. Et avec l’excellent travail de Ibou Dianko Badji (19 pts, 20 rebonds), le Sénégal parvient à passer devant (49-48). Puis s’imposer au finish (55-53).

Un monstrueux Ibou Dianko Badji (19 pts, 20 rbds)

Ce succès des Sénégalais porte la marque de Ibou Dianko Badji avec un jeu intérieur qui a bien fonctionné. Le pivot du Fc Barcelone Basket (Espagne) s’est montré déterminant dans la raquette offensivement comme défensivement. Il s’est offert un gros double-double de 19 points, 20 rebonds (14 défensifs) et 2 contres en 39 minutes.

Cette victoire avec la manière redonne le moral aux jeunes sénégalais.

Afrobasket Filles : Les Lioncelles s’écroulent devant l’Egypte

Deux défaites en autant de sorties pour les Lioncelles qui encore se sont inclinées devant les Egyptiennes, après les Maliennes. Et pourtant la première partie de ce duel présageait d’une issue heureuse pour nos U18. La fin a été malheureusement tout autre.

Bonne entame du Sénégal avec Bineta Diatta et surtout Aïcha Ndir avec ses deux 3-points. Les Lioncelles sont devant (10-5). Malgré un manque de présence sur les rebonds défensifs, elles finissent par remporter le premier quart-temps (15-8). La réaction viendra côté égyptienne avec plus d’agressivité et une grosse pression défensive. Néné Awa Ndiaye et Khadija Faye portent la réplique pour le Sénégal qui finit encore devant (28-22), mais perd ce quart.

Le Sénégal va complètement se noyer dans cette seconde partie du match. Les Egyp­tiennes qui étaient à nouveau passées en zone, en défense, verrouillent les Lioncelles. Le retard est vite comblé et le Sénégal est limité en attaque et la maladresse sur les tirs est au rendez-vous. Les deux équipes sont cependant à égalité (35 partout, 30ème).

La suite sera pareille. Le Sénégal ne propose rien de concret en attaque et le relâchement est total surtout sur les rebonds. L’Egypte creuse l’écart (39-49, 36ème). Avant de finir par s’imposer 48-54. Première victoire pour le pays hôte après sa défaite contre le Mali.

Le Sénégal, exempt hier, est dernier de sa poule à l’issue de la manche aller de cette phase de groupe.

Avec basket221