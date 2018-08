Les Lionceaux du Sénégal ont battu le Rwanda (99-70) cet après-midi (hier) lors de la quatrième et dernière journée du Championnat d’Afrique masculin des moins de18 ans. Les garçons de Madiène Faye prennent ainsi la première place du groupe B de cette compétition. Le Sénégal affrontera donc en quart de finale la Libye, vainqueur de la Guinée ce mercredi à Bamako (66-64). Après avoir déjà validé leur place pour les quarts de finale, ce mardi, les U18 ont fait carton plein aujourd’hui avec une quatrième victoire en autant de sorties. Biram Faye et ses coéquipiers ont démarré cette partie avec des ambitions de s’imposer très vite. Une bonne défense de zone et un Biram Faye excellent (10 pts) leur permet d’amener le score à 9-27. Les Lionceaux continueront sur leur bonne lancée pour porter l’écart à vingt points (17-37) dans les cinq premières minutes du deuxième quart. Petit moment de flottement ensuite avec de la précipitation. Le Rwanda grignote le score (23-39). Mais Jean Jacques Boissy et Jim Gietz Thiam, sur des tirs à 3-points, et Amar Sylla avec notamment un dunk vont remettre les pendules à l’heure. Différence de 26 points à la pause (27-53).

Le trio Biram Faye – Amar Sylla – Jean Jacques Boissy a encore brillé

Le troisième quart sera moins bon pour le Sénégal avec des pertes de balles qui ont profité aux Rwandais. L’écart restera quand même de 27 points avec un tir primé de Jean-Jacques Boissy au terme de ce quart (49-76). Birame Faye avec quatre points et Mohamed Lamine Mbaye sur un shoot primé creusent l’écart (31 pts) dans ce début de quatrième (52-83). Ce quart sera identique au troisième avec une solide équipe rwandaise qui n’hésite pas à planter des 3-points. Le Sénégal a baissé de rythme. Ce qu’il faudra corriger surtout pour les matchs élimination directe. Les Lionceaux s’imposent tout de même par 70-99 et croisera donc la Libye en quart de finale.

L’équipe des Lionceaux a été emmené par le trio Biram Faye-Amar Sylla-Jean Jacques Boissy. Les trois éléments ont été bien présents avec surtout un énorme double-double du pivot sénégalais auteur de 26 points, 17 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions et 3 contres. Une grosse performance qui lui donne un énorme +45 en évaluation (meilleur joueur et meilleur scoreur de la partie). A côté de ce dernier, il y avait Amar Sylla avec 19 points, 9 rebonds, 5 passes décisives et 2 contres en trente-trois minutes et Jean-Jacques Boissy qui était à 17 points, 7 rebonds, 5 passes, 3 interceptions. A noter également la bonne performance de Mouhamed Lamine Mbaye avec 10 points.

Avec newbasket