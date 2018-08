L’Equipe nationale masculine de basket-ball des moins de 18 ans (U18) a enregistré mardi sa troisième victoire en autant de sorties, en dominant largement (81-38) la Tunisie à l’Afrobasket de la catégorie, qui se dispute depuis vendredi à Bamako. Jean-Jacques Boissy et ses partenaires ont été sans pitié avec les Tunisiens dépassés par les événements.

Ce succès permet aux Sénégal de valider son billet pour le deuxième tour et de confirmer sa forme du moment.

Les Lionceaux avaient battu lors de leurs précédentes sorties, les jeunes angolais et algériens, assurant déjà ainsi leur qualification pour les quarts de finale de la compétition. La sélection sénégalaise, dirigée par Madiène Fall, devait jouer contre la Côte d’Ivoire, lundi, mais l’équipe ivoirienne n’a pas fait le déplacement à Bamako.

Pour cette phase, les Lion­ceaux vont jouer leur dernier match contre le Rwanda, leader de la poule B, mercredi à 16h 30. La 21e édition du Championnat d’Afrique des nations des U18 se joue jusqu’au 2 septembre. Le Sénégal, vainqueur de cette compétition continentale en 2012, ne s’était pas qualifié aux phases finales des deux dernières éditions, en 2014 et 2016.

Avec Aps