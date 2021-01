Les anciens joueurs de la Linguère de Saint-Louis et la direction du club sont encore à couteaux tirés. Après avoir dénoncé la nomination de Amara Traoré comme Manager de l’As Kaloum de Guinée, ils crient encore au scandale suite à la convocation d’une Assem­blée générale par téléconférence sans respect des délais impartis par les textes du club.

En conférence de presse hier, ces anciens joueurs ont dénoncé ce qu’ils considèrent comme une cabale contre eux. Par la voix de Aziz Wane qui portait leur parole, ils ont fustigé le fait que les dirigeants de la Linguère aient convoqué une Assemblée générale en téléconférence en tentant cependant de les y exclure.

Selon M. Wane, le secrétaire exécutif du club, le Dr Masseck Wade, qui avait déjà tenté de convoquer une première Ag qu’ils ont fait capoter, a encore cherché à les exclure en produisant trois listes différentes des membres du Comité directeur dont une première dans laquelle étaient mentionnés les noms de ceux qui auraient cotisé.

Plus tard une autre liste a été sortie avec les noms des anciens joueurs. Mais puisque selon eux ces anciens continuent de dénoncer le fait que le président de la Linguère continue de cumuler ses fonctions avec celle de Manager du club guinéen, leurs noms ont été tout simplement retirés de la troisième liste afin de les empêcher de participer aux débats. Mieux, explique le porte-parole des anciens joueurs, le secrétaire exécutif de la Linguère a convoqué une Assemblée générale virtuelle en foulant aux pieds les textes du club qui exigent le respect d’un délai de 15 jours entre la date de la convocation et celle de la tenue de l’Ag du club. Ce qui à ses yeux vient s’ajouter à la tentative de saboter l’Assemblée générale du club sous le prétexte du Covid ; alors que la Linguère a tenu récemment une conférence de presse à son siège. Les anciens joueurs de la Linguère qui ne comptent pas abdiquer, ont tenu pour responsable de cette situation le Dr Masseck Wade, actuel secrétaire exécutif.

«Le problème de la Linguère c’est son secrétaire exécutif Masseck Wade qui fait ce qu’il veut à la tête du club», a martelé Aziz Wane qui a fait savoir que lui et ses camarades sont en train de mettre en place des stratégies de lutte leur permettant de faire triompher la vérité.

Pour rappel, depuis la signature de l’actuel président du club comme Manager général de l’As Kaloum de Guinée, le torchon brûle entre la direction et les anciens joueurs de la Linguère qui dénoncent un cumul interdit par les textes. Poussant l’instance dirigeante du club à chercher à les écarter.