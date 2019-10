Le président de la Confé­dération africaine de football (Caf), Ahmad Ahmad, et la Secrétaire générale de la Fifa, Fatma Samoura, vont assister à l’Assemblée générale de la Zone ouest A, samedi, suivie de la finale du tournoi de l’édition 2019 de l’Ufoa (Wafu Cup of nations), a appris l’Aps. «Oui, ils seront là pour l’Assemblée générale de la Zone ouest A samedi 12 et pour la finale du tournoi de la Wafu Cup of nations, dimanche 13», a annoncé le président de la Fédération sénégalaise (Fsf), Me Augustin Senghor. Dans le cadre de son partenariat avec la multinationale américaine Espn, les zones ouest A et B organisent une compétition toutes les deux années avec les 16 fédérations membres des zones. Après l’édition 2017 qui a eu lieu au Ghana, la ville de Thiès abrite depuis le 28 septembre dernier, l’édition 2019 de la compétition dont les demi-finales vont opposer mardi le Ghana à la Côte d’Ivoire, le Sénégal au Mali, mercredi.

Inauguration du centre de Guéréo

Selon son président, la Fédération sénégalaise de football compte profiter de la présence des deux autorités pour procéder à l’inauguration du centre de Guéréo «gracieusement offert» par la Caf à l’instance dirigeante du football national. «Nous avons à cœur de leur montrer qu’ils ont eu raison de nous faire confiance en nous offrant cette infrastructure pour leur montrer les installations que la Fédération y a déjà érigées et surtout les projets qu’il reste à faire dans un futur proche», a ajouté Me Senghor. Selon lui, le centre de Guéréo «est déjà opérationnel alors qu’il a été réceptionné dans un très mauvais état». «Nous avons prévu d’installer sur le reste des 14 hectares des terrains en gazon synthétique, en gazon naturel, un hôtel fédéral», a précisé le président Senghor. «Ce sera aussi l’occasion de montrer à l’opinion nationale les investissements sur le parc automobile que la Fédération a fait sur les rentrées de la Coupe du monde, de la Can et du programme Forward», a-t-il dit.

A l’occasion de l’Ag de la Zone ouest A, sera élu le successeur de Augustin Senghor qui en est le président et qui compte neuf pays, à savoir le Cap-Vert, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Liberia, la Sierra-Leone, le Mali et le Sénégal. La Zone ouest B regroupe la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Niger, le Nigeria, le Burkina Faso, le Bénin et le Togo.

Avec Aps