Comme chaque année, le magazine américain Forbes dresse son Top 50 des agents de sportifs les plus influents. Dans ce classement, 3 représentants de footballeurs figurent parmi les 5 premières places.

Scott Boras n’est plus l’agent le plus puissant au monde. L’homme qui représente plus de 175 joueurs de baseball aux Etats-Unis a été délogé de la tête du classement annuel des 50 agents sportifs les plus influents, établi par le magazine économique américain Forbes.

75 milliards Cfa de commission en 2019

C’est Jonathan Barnett qui a pris les commandes de ce classement. L’Anglais, qui gère entre autres les intérêts de Gareth Bale (Real Madrid) et Saul Niguez (Atlético de Madrid), a négocié pas moins de 1,28 milliard de dollars (1,17 milliard d’euros) de contrats et de frais de transfert avec des commissions dépassant les 128 millions de dollars (115 millions d’euros) en 2019.

Jorge Mendes, agent de Cristiano, en troisième position

Deux autres agents du monde du football sont dans le top 5. Le Portugais Jorge Mendes, agent du quintuple Ballon d’or Cristiano Ronaldo, figure à la troisième position. Lors des deux derniers mercatos (hivernal et estival), il a empoché des commissions pour près de 118 millions de dollars (105,9 millions d’euros).

La cinquième position revient à Mino Raiola, agent entre autres de Zlatan Ibrahimovic. L’Italien a amassé plus de 70,3 millions de dollars (63 millions d’euros).