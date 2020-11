Au moment où le bras de fer entre le Syndicat autonome des enseignants du supérieur (Saes) et Mme le recteur de l’Université Iba Der Thiam de Thiès (Uid2T) continue de plus belle, l’établissement d’enseignement supérieur vient de réaliser un taux de réussite de 100% au concours d’agrégation en médecine, qui s’est tenu du 2 au 11 novembre 2020 à Brazzaville.

Dans un communiqué, l’Uid2T note, «après les brillants résultats obtenus à la 42ième session des Comités consultatifs interafricains du Cames, avec 13 candidats admis sur 14, l’Université de Thiès vient de s’illustrer à nouveau avec un taux de réussite de 100% au concours d’agrégation de médecine». Aussi, tous «les cinq candidats de l’Ufr santé de Thiès ont réussi, dont deux classés majors dans leurs spécialités». Il s’agit de Professeur Mouhamadou Mous­tapha Niane, Orthopédie-traumatologie, et professeur Saint-Charles Nabab Kouka, Urologie. Une belle performance qui, de l’avis de la note de l’Uid2T, «fait suite à celle réalisée lors du précédent concours d’agrégation de médecine, organisé en 2018, à l’issue duquel l’Université de Thiès avait également réalisé un taux de réussite de 100%».

Créée en 2008, l’Ufr des sciences de la santé de l’Université de Thiès, à travers ses excellentes performances, est en train de se positionner dans la formation médicale, au Sénégal et en Afrique. Pour rappel, en 2019, El Hadji Aliou Baldé, étudiant en 7ème année dans cedit Ufr, était classé major du Concours d’internat en médecine.