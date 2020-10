L’envoi d’une mission d’inspection interne immédiate au consulat du Sénégal à Paris : c’est la suite que le Maese a décidée de donner aux accusations du Sénégalais, Samba Mansour, qui soutient avoir été agressé dans les locaux de la représentation diplomatique.

Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a décidé d’envoyer «une mission d’inspection interne immédiate» au consulat du Sénégal à Paris suite aux accusations d’un Sénégalais qui soutient avoir été agressé dans les locaux de la représentation diplomatique. Selon des sources au Maese, dès que les hauts responsables du département ont été informés jeudi (1er octobre) soit au lendemain de cet événement, une «demande d’explications» a été envoyée «au consul qui a botté en touche pour nier les faits». D’après la même source, «le ministre a néanmoins demandé à l’ambassadeur de dresser un rapport sur la situation». Oumou Goloko, l’épouse de la victime, qui est revenue sur le film de l’événement, renseigne que Samba Mansour a été violenté dans les locaux du consulat alors qu’il l’accompagnait pour récupérer sa carte nationale d’identité. Dans son témoignage partagé sur les réseaux sociaux, elle informe qu’on lui a fait payer 15 euros pour le dépôt d’une carte d’identité alors que la carte était déjà disponible.

Ayant décelé une anormalité dans cette affaire, son mari a exigé le remboursement de cette somme ce qu’a refusé leur interlocuteur, un certain M. Dieng. Selon la dame, les choses se sont envenimées quand son mari a crié au vol. C’est ainsi, renseigne Mme Goloko, que son mari a été attiré «dans un bureau un peu isolé» où «un gendarme en habit bleu l’attendait». Selon toujours la dame, «une fois le bureau fermé, il a été demandé à Mansour de s’asseoir». Poursuivant ses explications, elle ajoute : «Il refuse et on le force à le faire. Ils l’ont étranglé de derrière, pour commencer, avant de le rouer de coups sur la tête». M. Mansour, qui s’est fait examiner juste après l’agression, a présenté un certificat médical dans lequel il est indiqué «lors de l’examen clinique pratiqué, il a été constaté : contusion du front droit et de la région péri-orbitaire droit sans lésion oculaire, contusion latero-cervicale droite, contusion de la région dorsale droite, stress post-traumatique».