Au total, 300 familles habitant la commune de Sahm Notaire, plus précisément des quartiers Darou Salam et Mbod, ont reçu chacune un ticket pour être bénéficiaire d’un sac de riz. C’est un geste du Mouvement convergence citoyenne de Guédiawaye (Mccg) dont le président est Me Moustapha Dieng. Un geste qu’ont magnifié les populations : «C’est venu au bon moment, parce que la situation qui prévaut, surtout dans la banlieue, est très difficile. Heureusement que Me Dieng est venu pour nous secourir en cette période si difficile. Il n’hésite jamais à nous venir en aide à chaque fois que de besoin.» En écho, Me Dieng explique : «On ne pouvait pas attendre l’arrivée des dons et aides de l’Etat qui tardent toujours à parvenir à ces personnes indigentes. Or nous savons tous que face aux difficultés liées à certains déplacements, la fermeture de certains commerces et le couvre-feu, il est difficile pour des soutiens de famille de subvenir aux besoins alimentaires immédiats.»