L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météo (Anacim) a lancé jeudi un avis de vent fort et de houle dangereuse sur les côtes sénégalaises. L’agence annonce des vents forts de secteur nord-est pouvant atteindre et dépasser 40 km/h sur toute la côte sénégalaise à partir du vendredi à 15 h jusqu’au lundi à 6 h. Les domaines maritimes concernés sont Dakar, la Petite Côte et la Casamance, rapporte notamment un bulletin spécial de la structure transmis à l’Aps. L’Anacim signale également qu’une houle dangereuse de secteur nord, dépassant 2,5 m et pouvant atteindre 3 m au large à partir du vendredi à 23 h, intéressera toute la côte à partir du samedi à 15 h jusqu’au lundi à 6 h.